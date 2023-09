Mon expérience avec le détecteur de métaux Nokta Makro Invenio

L’aventure nous appelle souvent quand on s’y attend le moins. Pour moi, cette aventure a commencé avec l’acquisition du Nokta Makro Invenio, un détecteur de métaux qui promet plus que la simple détection. Cet article est le reflet de mes expériences et celles de mon ami et collègue de fouille Bruno, tous deux passionnés par ce fantastique outil.

Qu’est-ce qui rend le Nokta Makro Invenio spécial ?

Développé par Nokta Détecteurs, ce détecteur est une véritable prouesse technologique. La première fois que j’ai tenu cet appareil dans mes mains, j’ai été frappé par son poids et sa solidité. Mon ami, aussi intrigué que moi, a noté les mêmes caractéristiques.

Doté de l’unité IPTU, le Nokta Makro Invenio calcule avec précision divers mouvements de la bobine de recherche. Ce n’est pas qu’un simple détecteur de métaux; il établit une nouvelle norme dans la technologie de détection.

Cet appareil peut déterminer la largeur et la longueur de la zone numérisée, ce qui est incroyablement utile. Vous pouvez également connaître la profondeur et la forme de la cible. C’est presque comme avoir des yeux rayons-X pour le sol sous vos pieds!

Une des fonctionnalités qui m’a le plus marqué est la capacité de ce détecteur à indiquer la nature du métal. Vous pouvez savoir si vous avez trouvé de l’or, du cuivre ou n’importe quel autre métal, le tout en temps réel.

La fréquence de 14kHz est efficace pour une large gamme de cibles. Le package comprend également 2 disques, un casque, des chargeurs secteur et voiture, un câble USB, une valise rigide et des protections. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe une version PRO avec des disques supplémentaires et en multifréquence.

Je ne peux pas omettre de mentionner le prix. À 5900 euros chez Detectopia, ce n’est pas un achat impulsif. Cependant, mon ami et moi sommes d’accord que c’est un investissement qui en vaut la peine.

Idéal pour les recherches en profondeur

La polyvalence de cet appareil est ce qui le rend si attrayant pour les passionnés comme moi et mon ami. Il combine les fonctions d’un détecteur de métaux et de cavités, ce qui en fait l’appareil idéal pour les recherches en profondeur.

La portée du détecteur

L’un des aspects qui nous a le plus impressionnés est la portée du détecteur. Il ne s’arrête pas à la surface; il va plus loin, explorant les profondeurs du sol.

Le Nokta Makro Invenio peut détecter des objets profondément enfouis, ce qui élargit considérablement les possibilités de découverte. Qu’il s’agisse d’un trésor perdu ou d’objets historiques, les opportunités sont infinies.

Les disques inclus

Les deux disques fournis avec l’appareil sont de tailles différentes, ce qui offre une flexibilité de recherche. Le disque plus grand est idéal pour couvrir de grandes surfaces, tandis que le plus petit est parfait pour des zones plus précises.

Mon ami a particulièrement apprécié le disque plus petit pour chercher dans des espaces restreints. Quant à moi, le disque plus grand a été mon choix pour les vastes étendues de terrain.

L’appareil permet également de changer les disques rapidement, ce qui facilite le passage d’un type de recherche à un autre.

Un outil professionnel

Non seulement est-il doté de fonctionnalités avancées, mais l’Invenio est également un détecteur de métaux professionnel. Il affiche profondeur, forme et type de métal de la cible, ce qui en fait un outil indispensable pour tout passionné sérieux de détection de métaux.

Équipements inclus

L’appareil est livré avec une multitude d’équipements qui en font un package complet. Le casque, les chargeurs et la valise rigide contribuent à rendre cette expérience encore plus enrichissante.

J’ai trouvé le casque particulièrement utile pour nous concentrer sur les signaux sans être distraits par les bruits environnants.

La version PRO

Pour ceux qui cherchent encore plus, la version PRO offre des disques supplémentaires et une capacité multifréquence. Bien que nous n’ayons pas encore eu l’occasion de tester cette version, elle est certainement sur notre liste de souhaits.

Le Nokta Makro Invenio est plus qu’un détecteur de métaux; c’est un compagnon d’aventure. Cet appareil nous a ouvert un monde de possibilités que nous n’aurions jamais imaginées. Alors oui, c’est un investissement, mais les aventures et les découvertes qu’il offre sont inestimables.

Une sortie mémorable avec l’Invenio

Récemment, Bruno et moi avons décidé de mettre notre Nokta Makro Invenio à l’épreuve en nous rendant sur un site historique réputé. Equipés de nos détecteurs, nous avons commencé notre exploration avec un mélange d’excitation et d’appréhension. Les premières heures nous ont donné quelques signaux intéressants, mais c’est en fin de journée que l’Invenio a réellement montré sa valeur. Alors que le soleil commençait à se coucher, l’appareil a émis un signal fort et distinct. En creusant à environ 30 cm de profondeur, nous avons mis au jour une ancienne pièce de monnaie en argent, visiblement très ancienne. Le détecteur a non seulement identifié le métal, mais aussi donné une estimation précise de la profondeur de la cible. Ce fut la trouvaille de la journée et un témoignage impressionnant de ce que cet appareil est capable de faire.